المالية: سيتم اطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم غد من دون استقطاع

اعلنت وزارة المالية، الاربعاء، عن اطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم غد الخميس من دون استقطاع.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده بانه سيتم قطع او استقطاع رواتب المتقاعدين تنفي وزارة المالية هذا الخبر".
وأضاف البيان أنه "بمتابعة من قبل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير المالية سيتم اطلاق رواتب المتقاعدين ابتداءً من يوم غد الخميس".
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