مصدر: ثمانية مرشحين بكابينة الكاظمي مهددون بعدم المرور في البرلمان

ومن المقرر أن يعقد النواب، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، جلسته المخصصة لمنح الثقة لحكومة الكاظمي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثمانية مرشحين من كابينة الكاظمي مهددون بعدم المرور في حال انعقاد الجلسة".



وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ذلك يأتي لأسباب مختلفة "بعضها يتعلق بنزاهتهم ووجود قضايا ضدهم، وبعضها يتعلق بانتماء بعضهم لحزب البعث".