نائب: السلطات رفضت إعادة 35 عراقياً من المغرب لكنها أرسلت طائرة لشخص واحد

كشف عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله، الاربعاء، أن السلطات رفضت إعادة 35 عراقياً من المغرب لكنها أرسلت طائرة لإعادة شخص واحد للتصويت على الكابينة الحكومية، معتبر السلطة في العراق "لاتنتمي للمواطن بل الى طبقة سياسية فاسدة ". وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر :" حینما طالبنا بإعادة ۳٥ عراقياً من المغرب، رفضت السلطة العراقیة بحجة أنهم قليلون ويجب أن يملأوا نصف طائرة، ولكن نفس هذە السلطة أرسلت طائرة لشخص واحد ليشارك في جلسة التصویت علی الكابینة التي غداً نكتشف وجود وزیر فاسد فيها، السلطة في العراق لاتنتمي للمواطن بل لطبقة سیاسیة فاسدة ".

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