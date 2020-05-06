القضاء: وزير الزراعة انكر تصريحه لاحدى الفضائيات حول استيراد مواد غير ضرورية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، حضور وزير الزراعة صالح الحسني أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ للتحقيق بخصوص تصريحه لإحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة لغرض استيراد مواد "غير ضرورية". وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزير أنكر هذه التصريحات أمام قاضي التحقيق وأفاد بأنها مفبركة، فيما قررت المحكمة التحقق عن صحة ما ورد في اللقاء وبيان فيما إذا كان الكلام مفبركاً من عدمه".



وأضاف البيان، أن "ما ورد في هذا اللقاء من معلومات إن ثبت عدم صحتها يتم معاقبة المروج لها وفقاً لأحكام المادة ٢١١ من قانون العقوبات بالحبس والغرامة باعتبارها أخباراً كاذبة تضر بالصالح العام".

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