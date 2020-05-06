سبعة مهندسين يتحدون البطالة بهذه الطريقة 'صور'

قرر سبعة مهندسين عراقيين (اربع مهندسات وثلاثة مهندسين)، تحدي الواقع الحالي والابتعاد عن البطالة وانشأوا معملا عراقيا (ميتناني) بجهود ذاتية. حيث بدأوا بصناعة منتوجات عراقية من المنظفات تضاهي المستوردة بجهودهم واكد احد التجار ويدعى محمد الموسوي ان "هذا النوع من المشاريع يحتاج دعم كل العراقيين والجهات الحكومية والعمل على انجاحه وجعل هؤلاء قدوة لكل الشباب ليحذوا حذوهم". داعيا الى "دعم منتوجهم التي تضاهي كافة المنتوجات المستوردة". Advertisements

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