تحتوي السلطة الرمضانية على الكثير من المكونات المفيدة للجسم مثل الخيار والطماطم والخس. إلا أن فوائدها على تقتصر على ذلك بل يمكن استخدامها أيضاً من أجل العناية بالبشرة عن طريق تحضير بعض الوصفات الفعالة.
ضعي بضع شرحات منه على بشرة وجهك بعد تنظيفها لمدة 15 إلى 20 دقيقة. وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء المعدني. ويمكنك استبدال الشرحات أيضاً بالعصير لتنقية البشرة من العمق.
الطماطم
اسحقي لب حبة طماطم ناضجة وطبيقه على كل مساحة بشرتك واتركيه لمدة 3 إلى 4 دقائق مع التدليك اللطيف. فهذا يساعد على إزالة البقع الحمراء. وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
الخس
يتمتع الخس بخصائص تساعد على شفاء الندوب والجروح. كما أنه يغذي البشرة بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن.
ولهذا تغسل بضعة أوراق منه وتنقع في الماء المغلي لمدة 5 دقائق. تترك لترتاح لمدة 15 دقيقة ثم يصفى الماء ويوضع في عبوة في الثلاجة لمدة يومين إلى 3 أيام ويمكن استخدامه كلوشن منظف في الصباح والمساء من أجل إخفاء البثور.
كانت هذه تفاصيل خبر حافظي على بشرتك باستخدام خضار السلطة الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.