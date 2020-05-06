حافظي على بشرتك باستخدام خضار السلطة الرمضانية

ضعي بضع شرحات منه على بشرة وجهك بعد تنظيفها لمدة 15 إلى 20 دقيقة. وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء المعدني. ويمكنك استبدال الشرحات أيضاً بالعصير لتنقية البشرة من العمق.

الطماطم



اسحقي لب حبة طماطم ناضجة وطبيقه على كل مساحة بشرتك واتركيه لمدة 3 إلى 4 دقائق مع التدليك اللطيف. فهذا يساعد على إزالة البقع الحمراء. وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الخس

يتمتع الخس بخصائص تساعد على شفاء الندوب والجروح. كما أنه يغذي البشرة بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن.

ولهذا تغسل بضعة أوراق منه وتنقع في الماء المغلي لمدة 5 دقائق. تترك لترتاح لمدة 15 دقيقة ثم يصفى الماء ويوضع في عبوة في الثلاجة لمدة يومين إلى 3 أيام ويمكن استخدامه كلوشن منظف في الصباح والمساء من أجل إخفاء البثور.

