لبنان توافق على إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد بشرطين

وافقت وزارة الداخلية اللبنانية، الأربعاء، على إقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الأحد في الكنائس بشرطين أحدهما أن لا تتعدى القدرة الاستيعابية 30% لكل مسجد او كنيسة. وأدناه مذكرة أصدرها وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد محمد فهمي بشان الموضوع، وفقاً لموقع "لبنان 24".



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