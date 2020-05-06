خبر سارّ للأزواج... ابتكار حلّاً لمحاربة الطلاق بعد تفشيه بسبب الكورونا

لاحظ الموظف في قطاع السياحة، كيسوكي أراي، أنه منذ انتقاله للعمل في المنزل بدأ في الشجار بشكل أكبر مع حبيبته.

ليبدأ بالتساؤل حول كيفية قضاء الأزواج الآخرين حياتهم المنزلية في هذه الفترة دون حدوث مشاكل أو حالات طلاق، ليظهر هاشتاغ coronadivorce، الذي يعني "الطلاق في ظل كورونا"، والذي استخدمه الكثيرون للشكوى من شركائهم، والذي وجد فيه إجابة عن سؤاله.



ليبدأ أراي، بمشروعه الجديد عن طريق شركته "كاسوكو"، للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد وضغط الحياة ومنحهم فرصة أكبر للاختلاء بأنفسهم وإعطائهم مساحة أكبر للتفكير بشكل منعزل، وذلك من خلال عرض المئات من شقق العطلات الفارغة.