ساهم انتشار هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي في فترة الحجر الصحي، في عثور مواطن ياباني على إجابة لسؤال طالما راوده منذ ان انتقل للعمل في المنزل، ليستفيد من الإجابة في خلق مشروع اقتصادي وإنساني بنفس الوقت.
ليبدأ بالتساؤل حول كيفية قضاء الأزواج الآخرين حياتهم المنزلية في هذه الفترة دون حدوث مشاكل أو حالات طلاق، ليظهر هاشتاغ coronadivorce، الذي يعني "الطلاق في ظل كورونا"، والذي استخدمه الكثيرون للشكوى من شركائهم، والذي وجد فيه إجابة عن سؤاله.
ليبدأ أراي، بمشروعه الجديد عن طريق شركته "كاسوكو"، للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد وضغط الحياة ومنحهم فرصة أكبر للاختلاء بأنفسهم وإعطائهم مساحة أكبر للتفكير بشكل منعزل، وذلك من خلال عرض المئات من شقق العطلات الفارغة.
وبحسب بيانات الشركة فأنها تلقت أكثر من 140 استفسارا بشأن الغرف، وكانت معظمها من نساء في الثلاثينيات إلى الأربعينيات من أعمارهن يبحثن عن مكان هادئ للعمل بعيدا عن شركائهم، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن".
هذا وتصل معدلات الطلاق في اليابان لشخصين تقريبا لكل ألف شخص مقارنة بـ3 أشخاص لكل ألف شخص في الولايات المتحدة، بحسب مسح نشرته منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في عام 2017.
يذكر بأن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، كان قد طلب من الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وضع خارطة طريق لاستئناف النشاط الاقتصادي وفقا لإرشادات جديدة تتعلق بأسلوب الحياة خلال أسبوعين.
كما ودرست الحكومة اليابانية منذ أيام تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لجائحة "كوفيد-19".
كانت هذه تفاصيل خبر خبر سارّ للأزواج... ابتكار حلّاً لمحاربة الطلاق بعد تفشيه بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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