عضو بدولة القانون: قد تحصل مفاجأت قبل موعد انعقاد الجلسة بقليل

توقع عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، حدوث مفاجأت قبل موعد انعقاد جلسة اليوم بقليل.
وقال في تصريح تابعته الخليج 365، إنّ "كل الخيارات ستبقى مفتوحة في جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فربما تمنح الثقة وربما لا يتم التصويت لها"، مبينا ان "هذا الأمر يعتمد على الكابينة الوزارية التي ستعرض للتصويت عليها في البرلمان".
وأوضح المطلبي أنه "قد تحصل مفاجأة قبل موعد انعقاد الجلسة بقليل، تكون ضدّ الكاظمي، خصوصاً في حال عدم وجود تغيير جذري في الكابينة الوزارية"، لافتا الى ان "كل الخيارات مفتوحة، ونحن موقفنا ثابت برفض هذه الكابينة، وننتظر ما سيحصل من مستجدات، والتي ربما تكون لصالح الكاظمي أو ضده".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب مساء اليوم جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
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