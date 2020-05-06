مصدر : الكابينة الوزارية لم تصل لغاية الان الى مجلس النواب

ابلغ مصدر نيابي مطلع، الخليج 365، إن الكابينة الوزارية للمكلف مصطفى الكاظمي لم تصل لغاية الان الى مجلس النواب.
وقال المصدر، إن أسماء مرشحي رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للوزارات لم تصل بشكل رسمي إلى البرلمان لغاية صباح اليوم الاربعاء.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف الكاظمي، اليوم الاربعاء السادس من ايار الحالي.
وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف الكاظمي، اليوم الاربعاء السادس من ايار الحالي.
وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.
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