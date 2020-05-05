الولائي بشأن التدخل الامريكي: بلادنا خط احمر من تجاوزه

غرد الأمين العام لـ كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الثلاثاء، بشأن التدخل الامريكي بشؤون العراق الداخلية.

وقال في تغريدة له على حسابه الرسمي بالفيسبوك، "لا نندهش من حجم تدخل امريكا بشؤون بلادنا الداخلية، لانها حين احتلته بلغت اعلى درجات القبح"، مبينا ان "ما يدهشنا دفاع البعض عنها وعن قبح علاقتها مع العراق".

واضاف ان "السفير الامريكي اراد ان يرى حجم وطنيتنا وقد اوصلنا رسالتنا له منذ اول يوم للاحتلال"، مشيرا الى ان "بلادنا خط احمر من تجاوزه فليتحمل نتائج فعله الشنيع".