اعتقال اربعة ارهابيين بينهم مسؤول الاستطلاع ومسؤول الهندسة وناقل الدواعش بالقائم

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال اربعة ارهابيين بينهم مسؤول الاستطلاع الامني ومسؤول الهندسة وناقل "الدواعش" في القائم.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتنسيق مع استخبارات الجزيرة وبالتعاون مع فوج الاستطلاع والمراقبة ومفارز من شرطة القائم ومكافحة الارهاب فيها من القاء القبض على اربعة ارهابيين بينهم مسؤول الاستطلاع الامني ومسؤول الهندسة وناقل للدواعش في القائم".
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