خمس مميزات خفية في أجهزة ماك لا يعلمها الكثيرون

اعلن الخبير التقني في (مركز التطوير الرقمي-DDC)، ان جهاز (ماك) Mac يحتوي على الكثير من الميزات التي يجب عليك معرفتها.

وفصل الخبير هذه الميزات بما يلي :

1- الوضع الداكن:

يحتوي حاسوب ماك على وضع داكن مخصص لتحويل جميع التطبيقات التي تدعم الميزة، من الألوان الفاتحة إلى اللون الأسود، مما يجعل من السهل على عينيك النظر إلى الشاشة ليلًا، ولتفعيله يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى قائمة آبل.

- اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.

- اضغط على خيار (عام) General.

- في أعلى الشاشة ستجد ثلاث خيارات: (فاتح) Light، و(داكن) Dark، و(تلقائي) Auto.

- اضغط على خيار (داكن) Dark.

2- تعيين خلفية دائمة التغيير:

بدلاً من تعيين صورة واحدة تُعرض كخلفية لسطح مكتب حاسوب ماك، يمكنك ضبط الإعدادات لتغيير الخلفية بشكل تلقائي بدون تدخل منك بحسب الوقت، مثل صورة لشروق الشمس في الصباح وصورة داكنة عند حلول الليل.

- انتقل إلى قائمة آبل، ثم اضغط على خيار (تفضيلات النظام).

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- اضغط على خيار (Desktop & Screen Saver).

- تأكد من تحديد القائمة المنسدلة تحت كلمة آبل، ثم اختر صورة من بين الصور الثلاثة الديناميكية لسطح المكتب.

3- طريقة أسهل لحفظ لقطات شاشة:

يمكنك حفظ لقطات شاشة في حاسوب ماك باستخدام سلسلة من اختصارات لوحة المفاتيح، التي تبدأ جميعها باستخدام (CMD+Shift) ثم اختيار رقم معين، مثلًا: يتيح لك الاختصار (CMD+Shift+3) حفظ لقطة للشاشة بأكملها، بينما يتيح لك اختصار (CMD+Shift+4) سحب خط متقاطع لتحديد المنطقة التي تريد التقاطها.

كما يمكنك الضغط على اختصار (CMD+Shift+5) لفتح شريط أدوات صغير أسفل الشاشة؛ مما يمنحك تحكمًا كاملاً في تحديد ما تريد التقاطه، بالإضافة لبدء تسجيل شاشة ماك أو إيقافه، واختيار مكان لحفظ لقطة الشاشة.

4- إعادة تسمية ملفات متعددة بسرعة:

إذا كانت لديك مجموعة من الملفات التي تحتاج إلى إعادة تسميتها، ولا ترغب في قضاء الوقت لتسميتها بشكل فردي، يمكنك تسميتها كلها دفعة واحدة من خلال الخطوات البسيطة التالية:

- افتح المجلد الذي يحتوي على ملفاتك، وحددها جميعًا.

- انقر بزر الماوس الأيمن على الملفات التي حددتها، ثم حدد خيار (تسمية الملفات المحددة) Rename x Files.

- قم بملء المعلومات التي تريد استخدامها، باستخدام القوائم المنسدلة لضبط الإعدادات، وبعد الانتهاء انقر على (إعادة تسمية) Rename.

5- استخدم جهاز آيباد كشاشة ثانية:

في العام الماضي قدمت آبل ميزة تُسمى (Sidecar) في نظامي التشغيل macOS Catalina لحواسيب ماك، و iPadOS 13 لأجهزة آيباد. وتتيح هذه الميزة استخدام جهاز آيباد كشاشة ثانية، أو كشاشة عرض متطابقة مع جهاز ماك؛ مما يساعدك على إنجاز العديد من المهام.