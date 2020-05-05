الزراعة تصدر بيانا بشأن حرق مساحات زراعية في النجف

اصدرت وزارة الزراعة، الثلاثاء، بيانا بشأن حرق مساحات زراعية في النجف، فيما دعت جميع الفلاحين والمزارعين الى ضرورة الحيطة والحذر.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم احتراق ٢٦٠ دونم من محصول الحنطة في احد الحقول الزراعية في قضاء المشخاب / ناحية القادسية/ منطقة الشرته احدى ضواحي محافظة النجف"، عازية سبب "الحريق الى حدوث شرارة كهربائية ناتجة عن مولدة الكهرباء القريبة من الحقول الزراعية والتي سببت حرقها لهذه المساحات دون وقوع اي اصابات بشرية".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني وصلت وعلى الفور الى مكان الحادث من اجل تطويق الحادث والحد من انتشاره فضلا عن اجراء التحقيق الموقعي"، مشيرة الى "حدوث حريق لمخلفات الحنطة بعد الحصاد في منطقة العباسية / قضاء الكوفة دون اي اضرار بشرية".

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وتابعت انه "تم اخماد الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني"، واصفة "هذه الحرائق بالموسمية التي تتزامن مع وصول المحصول الى درجة الجفاف التام والتي تكون عرضة لاي شرارة كهربائية او اهمال او حرق المخلفات بعد الحصاد وخاصة في هذه المناطق المستقرة امنيا".

وطالبت الوزارة بـ"اتخاذ الاجراءات اللازمة لدرء اي خطر قد يحدث للحقول الزراعية التي وصلت الى النضج التام"، داعية "ضرورة الحيطة والحذر والاتصال بالجهات ذات العلاقة عند حدوث اي طارىء من اجل حماية الانتاج الوطني".

تجدر الاشارة الى ان الخطة الزراعية لمحصول الحنطة لهذا العام بلغت ٩٦٠٠٠٠٠ دونم ومن المتوقع انتاجها ما يقارب ستة ملايين طن من محصول الحنطة والذي سوف يؤمن الاكتفاء الذاتي التام لمفردات البطاقة التموينية لعام ٢٠٢٠ دون استيراد اي كمية من هذا المحصول.