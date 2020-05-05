نجدة بغداد تعلن اعتقال 131 مخالفاً للحظر خلال 24 ساعة

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم القبض خلال 24 ساعة الماضية على ١٣١ شخصاً مخالفاً لتعليمات اوقات حظر التجوال، فضلاً عن القبض على (٩٧) متسولآ".

وأضافت أنه "تم ضبط ست عجلات عليها اشارة حجز ودراجات مخالفة للتعليمات عدد (١١٨)، ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

