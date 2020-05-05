مصدر: تسمية محمد تميم نائباً لرئيس الوزراء في كابينة الكاظمي

أفاد مصدر سياسي، الثلاثاء، بتسمية محمد تميم نائباً لرئيس الوزراء في كابينة المكلف مصطفى الكاظمي. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "النائب عن محافظة كركوك محمد تميم تم تسميته لمنصب نائب رئيس الوزراء في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي". ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الاربعاء، في الساعة التاسعة مساءً جلسة التصويت على الكابينة الحكومية للكاظمي.





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