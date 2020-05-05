نائب يستقيل من مجلس النواب 'وثيقة'

قدّم النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ميران محمد طلبا رسميا للاستقالة من عضوية مجلس النواب. وجاء في وثيقة حصلت الخليج 365، على نسخة منها "رئيس مجلس النواب المحترم، نود اعلامكم برغبتي بالاستقالة من عضوية مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك، بضمنها اصدار الامر النيابي، باستقالتنا من عضوية مجلس النواب، استنادا الى المادة (۱۲/ثانية) من قانون مجلس النواب و تشکيلاته المرقم 13 لسنه ۲۰۱۸".

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