الديمقراطي الكردستاني: سنصوت على حكومة الكاظمي في هذه الحالة

وقال عضو الحزب شيرزاد قاسم في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتفاقات التي حصلت بين القوى الكردستانية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، تضمنت ان تكون حصة المكون الكردي اربع وزارات ثلاثة منها مؤكدة ، أما الرابعة قد تكون وزير بلا وزارة"، مبينا ان "حصة الكرد ضمن الاتفاقات هي وزارات المالية والعدل وشؤون الاقليم".واضاف قاسم، ان "تصويت القوى الكردستانية على حكومة المكلف تتوقف على برنامج المكلف ومدى الاستجابة لحفظ استحقاقات المكون الكردي وحصته ومكانته ككيان دستوري"، لافتا الى ان "هناك ثوابت اساسية لدينا في كل الحوارات نركز عليها".

وتابع أن هذه الثوابت هي "قضايا النفط والمادة 140 من الدستور ومستحقات قوات البيشمركة ورواتب الموظفين"، مشددا على أن "اي برنامج يتضمن معالجات لتلك القضايا فسنكون من الداعمين له اما عكس ذلك فسيكون لنا موقف مختلف".



وقررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية في التاسعة من مساء يوم غد الاربعاء الموافق السادس من ايار الحالي.

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اثنى رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، واصفا اياه بـ"الصحفي الذكي"، مؤكدا قدرته على تجاوز مشاكل البلاد .

وقال صالح، في حوار مع شبكة CNN الامريكية، وتابعته الخليج 365، إن "مصطفى الكاظمي مختلف عن بقية المكلفين"، موضحا أنه "يحظى باجماع وطني كبير".

واضاف رئيس الجمهورية، أن الكاظمي "ذكي وصحفي وسيتجاوز هذه المشاكل".

وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الماضي، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.