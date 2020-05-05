عمان تعلن إنهاء العام الدراسي لكافة طلبة المدارس الحكومية والخاصة

قررت سلطنة عُمان، إنهاء العام الدراسي لكافة طلبة المدارس الحكومية والخاصة. وصدر من وزارة التربية والتعليم العمانية، قراراً بإنهاء العام الدراسي يوم الخميس 7 ايار الجاري، على أن يتم تفويض وزارة التربية والتعليم العمانية باعتماد البديل المناسب لاحتساب نتائج الطلبة، وآلية تقييمهم وانتقالهم من الأول وحتى الثاني عشر ومافي مستواها.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 إصابة جديدة بمرض فيروس وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2735 حالة، وطالبت بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي.

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