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15 دولة احتوت كورونا بينها بلدان عربيان

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ينشر موقع EndCoronavirus.org بشكل يومي أسماء البلدان التي تمكنت من هزم كوفيد-19 أو تلك التي اقتربت من هزمه، والاجراءات التي اتبعتها هذه الدول للوصول الى هذه النتيجة.

ويظهر لبنان والاردن بين الدول التي انتصرت على مبدئياً، بالاضافة الى سلوفيكيا، كوريا الجنوبية، فيتنام، تايلند، كرواتيا، اليونان وغيرها.

 

وبحسب موقع EndCoronavirus.org، تمكن لبنان من السيطرة على وباء كورونا من خلال اغلاقه المطار وعدم استقبال الوافدين من الدول الموبوءة، كما تنظيم حركة النقل من خلال قرار "مفرد مجوز"  والتشدد باجراءات التباعد الاجتماعي.

ويتم تحديث بيانات هذا الموقع بشكل يومي بما يتناسب مع النتائج اليومية لإصابات كورونا وحالات الشفاء منه حول العالم.

يجدر الاشارة الى ان جامعة جونز هوبكنز هي مصدر البيانات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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