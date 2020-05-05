15 دولة احتوت كورونا بينها بلدان عربيان

ويظهر لبنان والاردن بين الدول التي انتصرت على كورونا مبدئياً، بالاضافة الى سلوفيكيا، كوريا الجنوبية، فيتنام، تايلند، كرواتيا، اليونان وغيرها.

وبحسب موقع EndCoronavirus.org، تمكن لبنان من السيطرة على وباء كورونا من خلال اغلاقه المطار وعدم استقبال الوافدين من الدول الموبوءة، كما تنظيم حركة النقل من خلال قرار "مفرد مجوز" والتشدد باجراءات التباعد الاجتماعي.

ويتم تحديث بيانات هذا الموقع بشكل يومي بما يتناسب مع النتائج اليومية لإصابات كورونا وحالات الشفاء منه حول العالم.

يجدر الاشارة الى ان جامعة جونز هوبكنز هي مصدر البيانات.