انباء عن تغيير مرشح الخارجية وحسم وزارتين سيادتين

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، ان انباء تحدث عن تغيير اسم مرشح الخارجية، وحسم مرشحي وزارتين سياديتين.

وقال المصدر ان "تغييرا طال بعض أسماء المرشحين للوزارات"، مبينة انه "تم تغيير المرشح لمنصب وزارة الخارجية وتم تسمية وكيل وزارة الخارجية الحالي نزار الخير الله لمنصب وزير الخارجية".

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واضاف انه "تم الاتفاق على ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد لمنصب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الحالي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي لمنصب وزير الداخلية".

وقررت رئاسة مجلس النواب امس الاثنين عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق ٦ السادس من ايار الحالي في الساعة التاسعة مساء.