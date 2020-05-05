كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، ان انباء تحدث عن تغيير اسم مرشح الخارجية، وحسم مرشحي وزارتين سياديتين.
وقال المصدر ان "تغييرا طال بعض أسماء المرشحين للوزارات"، مبينة انه "تم تغيير المرشح لمنصب وزارة الخارجية وتم تسمية وكيل وزارة الخارجية الحالي نزار الخير الله لمنصب وزير الخارجية".
واضاف انه "تم الاتفاق على ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد لمنصب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الحالي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي لمنصب وزير الداخلية".
وقررت رئاسة مجلس النواب امس الاثنين عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق ٦ السادس من ايار الحالي في الساعة التاسعة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر انباء عن تغيير مرشح الخارجية وحسم وزارتين سيادتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.