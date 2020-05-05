فيديو طريف... كلب يشارك بتقديم نشرة الطقس

فقد ظهر في الفيديو الذي نشره ديليغاتو، كيف قفز الكلب على حضن صاحبه بكل حماسة ليلعلب معه، بعد أن "خرّب" الحاسوب الذي كان المذيع يعرض تقريره بواسطته.

ولم يكتفِ الكلب الطريف بهذا الأمر، إذ عاد وتوجّه مسرعاً نحو المصور الذي كان يسجّل التقرير ليلعب معه هو أيضاً.