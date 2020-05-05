كان مذيع نشرة الطقس على محطة "FOX WTVT" بول ديليغاتو يصوّر تقريره اليومي عن أحوال الطقس من منزله في فلوريدا، عندما اقتحم كلبه مكان التصوير في مشهد طريف اجتاح الإنترنت.
فقد ظهر في الفيديو الذي نشره ديليغاتو، كيف قفز الكلب على حضن صاحبه بكل حماسة ليلعلب معه، بعد أن "خرّب" الحاسوب الذي كان المذيع يعرض تقريره بواسطته.
ولم يكتفِ الكلب الطريف بهذا الأمر، إذ عاد وتوجّه مسرعاً نحو المصور الذي كان يسجّل التقرير ليلعب معه هو أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو طريف... كلب يشارك بتقديم نشرة الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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