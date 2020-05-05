استحداث دار للقضاء بناحية الخيرات في كربلاء

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن استحداثه داراً جديداً للقضاء في ناحية الخيرات في محافظة كربلاء.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استنادا الى احكام المادة 22،26 ،31 ،35 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 تم استحداث الدار".
واضاف البيان، ان "الدار ترتبط باستئناف كربلاء الاتحادية وتضم محاكم البداءة والجنح والاحوال الشخصية وجنح وتحقيق" .
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