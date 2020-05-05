المرور توقف العمل بالسنويات الكارتونية

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن ايقاف اصدار السنوات الكارتونية. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر ايقاف العمل بوثائق التسجيل (السنويات الكارتونية) في دوائر تسجيل المرور ببغداد والمحافظات". واضافت انها "تعتبر وثائق غير رسمية ما عدا وثائق التسجيل الكارتونية النافذة فقط".

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