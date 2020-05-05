تعرف الى النجوم العرب الذين أصيبوا بكورونا

منذ انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم، تعرّض أربعة نجوم عرب للإصابة بهذا الوباء الخطر والقاتل. ونذكر في هذه السطور أسماء النجوم العرب الأربعة المعلَن عنهم الذين أصيبوا بكورونا: الفنانة هند البحرينية وهي الفنانة العربية الأولى التي تعلن إصابتها بفيروس كورونا. وبعد إصابتها، خضعت لحجر صحي في المستشفى لأيام عدة قبل أن تخرج منها وتكمل حجرها في منزلها. وأعلنت هند شفاءها من كورونا عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. الممثل الجزائري نور الدين زيدوني أصيب بكورونا وتوفّي بعد أيام قليلة من إصابته وذلك خلال الأيام الأخيرة. Advertisements الممثلة السورية هناء نصور التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر "فايسبوك"، خلال زيارة لها إلى البرازيل. وقالت: "وهن وضيق وبكاء مرير وتضرّع لله". الممثلة المصرية رولا محمود التي فوجئ محبوها بإصابتها بالمرض وتعاطف معها عدد كبير من زملائها الفنانين".



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