القبض على متهمين اثنين بسرقة سيارة متوقفة امام مستشفى ببغداد

أفاد اعلام مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، بالقاء القبض على متهمين اثنين بسرقة سيارة مدنية متوقفة امام احدى مستشفيات العاصمة.



وقال في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مكتب الاعظمية لمكافحة الاجرام تمكن من القاء القبض على متهمين أثنين اقدما على سرقة عجلة تعود لاحد المواطنين والذي كان راقدا مع زوجته في إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية ضمن شارع المغرب"، مبينا أن "العجلة كانت كانت متوقفة امام المستشفى".



واوضح أن "عملية القبض جاءت بعد ورود اخبار عن حادث سرقة"، مؤكدا أنه "تم على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة الكاميرات وجمع المعلومات، وقد تكللت هذه الجهود بوضع المتهمين خلف القضبان لينالا جزائهما العادل".