وفاة وزير نيجيري بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة النيجرية وفاة وزير العمل محمد بن عمر، بسبب إصابته بفيروس كورونا.
من جهته أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه بن عمر أنه توفي يوم الأحد في مستشفى بالعاصمة نيامي، لكنه لم يكشف عن السبب.
وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بث التلفزيون الرسمي رسالة وجهها الوزير قبل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.
وقال بن عمر في رسالته إن "كوفيد-19 حقيقة وليس وهما، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء.. الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".
وأعلنت النيجر مساء الإثنين إصابة 755 شخصا بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 37 شخصا.
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