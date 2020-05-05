أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن توقيعه عقدًا مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها واستلام رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد.
واشار الى انه بإمكان منتسبي الدفاع الاستفادة من الخدمات المالية التي يطلقها المصرف والتسهيلات الاخرى.
من جهته اعلن مصرف الرشيد في بيان له عن توقيعه ايضا، عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها لدى المصرف.
واشار البيان الى قرب ارسال فريق متخصص للمباشرة باصدار بطاقات نخيل ماستر كارد لمنتسبي الوزارة ليكون باستطاعتهم الاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها بطاقة نخيل ماستر كارد.
كانت هذه تفاصيل خبر توطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع الكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.