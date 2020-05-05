توطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع الكترونيا

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع لتوطين رواتب منتسبيها واستلام رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد.

واشار الى انه بإمكان منتسبي الدفاع الاستفادة من الخدمات المالية التي يطلقها المصرف والتسهيلات الاخرى.