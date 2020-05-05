اصابة جديدة بكورونا في اربيل

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري له والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصاب الى الحجر الصحي".