نائب: الكاظمي همش الاقليات بتشكيل الحكومة

اكد النائب ﻋﻦ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ المندائيين ﻧﻮﻓﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "همش" الاقليات بتشكيل حكومته، فيما اشار الى ان اﻧﺴﺤﺎب دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ اﻣﺎم ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ. وقال في تصريح لؤسائل اعلامية حكومية ان "رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء المكلف ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ تفرد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء واﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺰاب اﻟﻜﺒﻴﺮة وﺗﻬﻤﻴﺶ اﻷﻗﻠﻴﺎت". Advertisements واضاف ان "اﻧﺴﺤﺎب دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ اﻣﺎم ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ"، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان "ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻻﻗﻠﻴﺎت اﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ المكونات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﻄﺎﻫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻖ المشاركة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ". واكد النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا، في الثاني من ايار الحالي، ان قائمة الوزارة الجديدة تضمنت مرشحة المكون المسيحي ( من المتظاهرين ! ) وكأن ثروة العراق سرقها المسيحيون، فيما خاطبه بالقول "عذرا سيادة المكلف، ارادة المكون من خلال نوابه لم تحترم ، بالتوفيق".

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