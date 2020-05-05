كشف النائب عن دولة القانون ﻛﺎﻃﻊ اﻟﺮﻛﺎﺑﻲ، الثلاثاء، حقيقة وجود خلاف بين الائتلاف والنصر بسبب وزارة الخارجية، فيما اشار الى ان ائتلافه سيشارك بالتصويت على الحكومة في هذه الحالة. وقال الركابي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻋﻠﻦ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰام المكلف بالمعايير اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻮارات ﻣﻌﻪ"، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن "اﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻳﻀﺎ أﻋﻠﻦ الموقف ﻧﻔﺴﻪ ﻻن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت المستوزرة ﺧﺎﻟﻒ المتفق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻮزراء أﻛﻔﺎء وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ". Advertisements وأﺿﺎف اﻟﺮﻛﺎﺑﻲ أن "اﻻﺋﺘﻼف ﻧﺄى ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ اي وزﻳﺮ وﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻄﺮة واﺣﺪة ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻟﻴﺲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻜﺘﻠﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ أﺧﺮى"، ﻧﺎﻓﻴﺎ "ﻣﺎ ﺗﺮدد ﻣﻦ أن اﻻﻧﺴﺤﺎب ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺨﻼف بين دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ". واوﺿﺢ ان "ﻋﻮدة دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن لمنح اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ المكلف ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﻖ اﺧﺘﻴﺎرات ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ وﻛﻔﻮءة وﻏﻴﺮ ﺟﺪﻟﻴﺔ"، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺮ المكلف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء وﻟﺠﺄ اﻟﻰ المعايير اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻴﻌﻲ وﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻨﺰاﻫﺔ والمهنية ﻓﺎﻧﻨﺎ ﺳﻨﻤﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وجود خلاف بين دولة القانون والنصر بسبب الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.