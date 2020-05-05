رياضة 2020-05-05 | 00:48 المصدر: 1,547 مشاهدة كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الكونغولي هيانيك كامبا البالغ 33 عاما، الذي لعب لناشئي شالكه ومثل بعض الأندية الألمانية، ظهر على قيد الحياة بعد أربع سنوات من انتشار خبر وفاته. وأكدت الصحيفة الألمانية أن كامبا يعمل حاليا في شركة للطاقة شمال غربي ألمانيا. وتحقق السلطات الألمانية في شبهة تزوير الزوجة السابقة لكامبا لخبر وفاته من أجل الحصول على مزايا وأموال التأمين على الحياة.



وفي التاسع من يناير عام 2016، انتشر خبر وفاة كامبا في الكونغو بعد حادث دراجة نارية.

وفي التاسع من يناير عام 2016، انتشر خبر وفاة كامبا في الكونغو بعد حادث دراجة نارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعلان وفاته في 2016.. لاعب في ألمانيا يظهر على قيد الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.