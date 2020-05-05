المالكي يرد على رسالة من 'جهة تدعي أنها محسوبة' على السفير الامريكي

رد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء، على رسالة وصلته من "جهة تدعي أنها محسوبة" على السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر.

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