وتابع "لكن اختفت عن الأنظار منذ ذلك الحين بسبب الصيد العشوائي وغير القانوني".
وتعود آخر مرة شوهد فيها هذا النوع من الطيور في إنجلترا إلى عام 1780، وذلك في جزيرة وايت، قبل أن ينقرضوا في المملكة المتحدة بأكملها في عام 1918.
وكشفت الصحيفة أنه بفضل وكالة الغابات الحكومية عادت هذه الطيور للظهور مجددا.
وفي الصيف الماضي، تم إطلاق ستة نسور بيضاء الذيل في جزيرة وايت، كجزء من مشروع مدته خمس سنوات لإعادة هذا النوع إلى جنوب إنجلترا.
وكانت هذه النسور الستة تتواجد في إحدى غابات اسكتلندا.
وتم تتبع سلوك هذه النسور بعد أن جرى تجهيزها بأجهزة تحديد المواقع، حيث اكتشف الفريق المكلف بالعملية أن هذا الصنف غالبا ما يكون هادئا في فترات الشتاء، قبل أن ينشط في الصيف.
ولا تتكاثر النسور ذات الذيل الأبيض حتى يبلغ عمرها أربع أو خمس سنوات، كما أنها تعرف بخاصية "الجلوس والانتظار"، حيث تفضل الجلوس وانتظار فريستها، بدلا من التحليق لمسافات طويلة من أجل الصيد.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفى في القرن الـ18.. أكبر طائر جارح يعود الى السماء الانجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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