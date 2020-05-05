النجف تقرر عدم تطبيق نظام الزوجي والفردي

قرر محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء، عدم تطبيق نظام الزوجي والفردي للمركبات أثناء فترة رفع الحظر الجزئي.
وقال الياسري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نتيجة لالتزام أهالي النجف الأشرف بقرارات خلية الأزمة قررنا عدم تطبيق قرار الزوجي و الفردي بالنسبة للمركبات كافة في المحافظة".
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت، أمس الاثنين، تطبيق نظام الزوجي والفردي في حركة المركبات.
وأعلنت مديرية المرور العامة، أن جميع الفئات التي كانت مستثناة من قرار حظر التجوال، تم استثناؤها من قرار الفردي والزوجي.
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت، أمس الاثنين، تطبيق نظام الزوجي والفردي في حركة المركبات.
وأعلنت مديرية المرور العامة، أن جميع الفئات التي كانت مستثناة من قرار حظر التجوال، تم استثناؤها من قرار الفردي والزوجي.
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