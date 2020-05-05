الشابندر يتحدث عن رسالة للسفير الأميركي تضمنت 'تهديداً مذلاً'ت

دعا السياسي العراقي عزت الشابندر، الثلاثاء، كل نائب "يملك شرف العراق" إلى عدم الرضوخ لـ"تهديد مذل" ورد في رسالة السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر.

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