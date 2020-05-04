مصدر: لا جلسة برلمانية ليوم غد

كشف مصدر برلماني، الاثنين، انه لن تعقد يوم غد جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة. وقال المصدر في حيدث لـ الخليج 365، انه "لن تعقد يوم غد الثلاثاء جلسة برلمانية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي". واضاف ان "ذلك جاء لعدم تسلم البرلمان اسماء الكابينة الوزارية بشكل رسمي".

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