الكاظمي والحلبوسي يبحثان المنهاج الوزاري والجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة

بحث رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الاثنين، مع رئيس مجلس النواب جلسة التصويت على الحكومة.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي التقى، بمكتبه في القصر الحكومي اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".
واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام، فيما ناقشا الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة".
وأعرب كل من رئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس النواب عن "تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة".
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