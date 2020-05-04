المرور تعلن استثناء هذه الفئات من قرار الفردي والزوجي

اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن استثناء هذه الفئات من قرار الفردي والزوجي.

وقال مدير عام المرور اللواء زهير الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جميع الفئات التي كانت مستثناة من قرار حظر التجوال، تم استثناؤها من قرار الفردي والزوجي".

واضاف ان "من بينها الاجهزة الامنية و الملاكات الطبية والصحفيين اضافة الى موظفي المصارف".



