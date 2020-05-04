اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن استثناء هذه الفئات من قرار الفردي والزوجي.
وقال مدير عام المرور اللواء زهير الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جميع الفئات التي كانت مستثناة من قرار حظر التجوال، تم استثناؤها من قرار الفردي والزوجي".
واضاف ان "من بينها الاجهزة الامنية و الملاكات الطبية والصحفيين اضافة الى موظفي المصارف".
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تعلن استثناء هذه الفئات من قرار الفردي والزوجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.