اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم غد الثلاثاء تضمن رحلتين الى القاهرة وعمان". واضاف ان "ذلك جاء استناداً لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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