شفاء حالة مصابة بكورونا في كربلاء

اعلنت دائرة صحة كربلاء ، الإثنين ، عن شفاء حالة مصابة بفيروس كُورونا في المحافظة. وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه, إن "مريضة تبلغ من العمر ( 12 ) عاماً من المُصابين بكورونا قد شُفيت من الفايروس ، وغادرت ردهة الحُميات ( الحياة ) لإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية”.



واضاف كاظم ان" عدد المُتعافين من الفيروس ارتفع الى (81 ) مريضاً "، مبينا ان " الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالفيروس في عموم المحافظة وصلت الأن إلى ( 93 ) حالة ، بضمنها ( 7 ) حالات وفاة " .



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