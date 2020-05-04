الاعلام الامني تعلن قتل خمسة ارهابيين بينهم 'ابو قسوره' بانفجار بناية مفخخة بالانبار

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن قتل خمسة ارهابيين بينهم "ابو قسوره" بانفجار بناية مفخخة في الانبار.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية المنفذة لعملية اسود الصحراء، والتي انطلقت صباح اليوم بإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتفتيش مناطق غربي الانبار، تمكنت ومن خلال قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من مطاردة عجلة تحمل خمسة عناصر إرهابية حاولوا التخفي داخل إحدى الابنية المتروكة، حيث انفجر عليهم هذا المكان والذي اتضح انه مفخخ في منطقة المدهم جنوب غربي حديثه، مما ادى الى قتلهم جميعا".

واضاف ان "من بينهم الارهابي الملقب ابو قسوره وهو القائد العسكري لقاطع غرب الانبار"، مشيرا الى ان "عجلتهم كانت تحتوي على ٨٠ عبوة ناسفة، وقد تم التعامل معها حسب الضوابط".