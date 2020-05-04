محافظ كربلاء يقرر استثناء الكوادر الصحية والاعلامية من الزوجي والفردي

قرر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاثنين، تطبيق الزوجي والفردي لسير المركبات واستثناء الكوادر الصحية والاعلامية من القرار. وقال الخطابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تقرر تطبيق الزوجي والفردي في محافظة كربلاء واستثناء الكوادر الصحية والاعلاميين من القرار". وأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن العمل بنظام الزوجي والفردي لمرور المركبات بدءاً من يوم غد، مؤكدة شمول الجميع بدون استثناء.

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