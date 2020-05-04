عمليات بغداد تعلن القبض على 37374 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن إلقاء القبض على 37374 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٤ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣٧٣٧٤ مخالفاً".



وأضافت أنها "حجزت ٢٠٩٧ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٨٨٩٧٨ غرامة، كما سهلت دخول ٧١٤٤٢ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".



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