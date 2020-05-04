شرع جهاز الأمن الوطني، الاثنين، بمحاسبة أصحاب المولدات بعد فرضهم تسعيرة مخالفة لتوجيهات محافظة بغداد. وذكر الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "باشر بمحاسبة مزودي الخدمة الكهربائية (اصحاب المولدات) بعد فرضهم تسعيرة مخالفة لتوجيهات المحافظة و ورود شكاوى من قبل المواطنين من خلال اتصالهم بالخط الساخن (131)".



وأضاف أن "مفارز الجهاز الميدانية ستقوم بمتابعة الموضوع ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأوضح الجهاز، أنه "يسعى الى معالجة الظواهر السلبية التي يمارسها ضعاف النفوس خلال الازمات".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الوطني يشرع بمحاسبة اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة محافظة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.