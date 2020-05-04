

• الحالة الاولى والثانية من عائلة واحدة ملامسين لحالة موجبة

1- امرأة بعمر 60 سنة من منطقة الحبيبية محلة 545 شخصت بمستشفى الكندي.

2- امرأة بعمر 31 سنة من الحبيبية محلة 545 شخصت بمستشفى الكندي

• الحالة الثالثة والرابعة من عائلة واحدة

3- طفل بعمر 10 سنوات من الصالحية شخصت بمستشفى سعد الوتري

4- فتى بعمر 14 عام الصالحية شخص بمستشفى سعد الوتري

5- امرأة بعمر 47 سنة من مدينة الصدر قطاع 74 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)

6- رجل بعمر 45 سنة من مدينة الصدر محلة 552 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)

7- رجل بعمر 50 سنة من المدائن حي الوحدة سشخص بمستشفى الامام علي (ع)

8- امرأة بعمر 60 سنة من مدينة الصدر محلة 539 شخصت بمستشفى الكندي

9- رجل بعمر 20 سنة من مدينة الصدر الاورفلي محلة 557 شخص بمستشفى الشهيد الصدر. وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة صحة الرصافة سجلت تسع اصابات جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة موزعة كالاتي :.• الحالة الاولى والثانية من عائلة واحدة ملامسين لحالة موجبة1- امرأة بعمر 60 سنة من منطقة الحبيبية محلة 545 شخصت بمستشفى الكندي.2- امرأة بعمر 31 سنة من الحبيبية محلة 545 شخصت بمستشفى الكندي• الحالة الثالثة والرابعة من عائلة واحدة3- طفل بعمر 10 سنوات من الصالحية شخصت بمستشفى سعد الوتري4- فتى بعمر 14 عام الصالحية شخص بمستشفى سعد الوتري5- امرأة بعمر 47 سنة من مدينة الصدر قطاع 74 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)6- رجل بعمر 45 سنة من مدينة الصدر محلة 552 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)7- رجل بعمر 50 سنة من المدائن حي الوحدة سشخص بمستشفى الامام علي (ع)8- امرأة بعمر 60 سنة من مدينة الصدر محلة 539 شخصت بمستشفى الكندي9- رجل بعمر 20 سنة من مدينة الصدر الاورفلي محلة 557 شخص بمستشفى الشهيد الصدر. وأوضح، ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع في جانب الرصافة الى 416 اصابة توفي منهم 23 وشفاء 249ومتبقي للعلاج 144". وحذر الساعدي من "حالات التراخي في بعض الاحياء الشعبية وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس".



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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة تعلن تفاصيل الإصابات التسعة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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