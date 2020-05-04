شفاء اصابتين من كورونا في صلاح الدين

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج اليوم تظهر اكتساب الشفاء التام لمصابين اثنين بفايروس كورونا احدهما امرأة مسنة من اهالي سامراء والثاني منتسب في الحشد الشعبي/ الدور".

وأضاف أن "نتائج كل الملامسين للمصاب الوافد من عمان والمصاب من الحشد الشعبي من اهالي الناصرية كانت سالبة".