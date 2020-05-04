قطبا نهائي كأس ملك إسبانيا يتحديان كورونا بطلب رسمي

وجاء في البيان "بعد اجتماعهما برئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اتفق رئيسا أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، الناديان اللذان بلغا نهائي كأس الملك لموسم 2019-2020، على التقدم بطلب للاتحاد من أجل إقامة النهائي بحضور الجماهير وبصورة رسمية في موعد يحدد باتفاق الاطراف الثلاثة".وتابع البيان "لطالما كانت رغبة وإرادة الناديين، أمس واليوم، أن نلعب النهائي أمام مشجعينا لذا يأمل أتلتيك وريال سوسيداد أن يضمن الاتحاد إقامة نهائي الكأس وأن يكون له طابع رسمي".

وطالب الناديان من "الأمين العام للاتحاد الاسباني أن تتخذ الهيئة المفوضة للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، المقرر أن تجتمع في الثامن من مايو 2020، قرار تعديل البرنامج وتسمح بإقامة نهائي كأس الملك".

ورد الاتحاد الإسباني مؤكدا دعمه لطلب الناديين، حيث قال في بيان "يتشارك الاتحاد تماما رغبة ناديي أتلتيك بلباو وريال سوسيداد بإقامة نهائي كأس الملك بحضور الجماهير، حين تسمح الظروف الصحية والرياضية بذلك".



وأكد البيان أن "الاتحاد سيضع الآليات اللازمة لخوض نهائي كأس الملك بصورة رسمية في الوقت المناسب، أكان في 2020 أو 2021، ولكن قبل نهاية موسم 2020-2021".

وفي حال تعذّر إقامة النهائي قبل انطلاق الموسم المقبل، سيُمنح آخر مقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الى صاحب المركز السابع في الليغا الذي يحتله حاليا فالنسيا بدلا من المتوج بلقب الكأس.

وكان من المقرر أن يلتقي فريقا اقليم الباسك للمرة الأولى في نهائي أقدم مسابقة كروية في البلاد في 18 نيسان الفائت على ملعب كارتوخا في إشبيلية، قبل تعليق جميع منافسات كرة القدم منذ منتصف شهر اذار بسبب تفشي فيروس كورونا.