مؤتمر المانحين يخصص 7.4 مليار يورو لتطوير وتوزيع لقاح وعلاج ضد كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لتمويل تطوير لقاح ووسائل علاج ضد فيروس كورونا المستجد وعدت بتخصيص 7.4 مليار يورو.
واعتبر المفوضية الأوروبية في تصريحها أن هذه النتيجة "ستمثل انطلاقا سريعا لتعاون دولي غير مسبوق" في هذا المجال.
وسبق أن أعلنت فون دير لاين، خلال المؤتمر، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 1 مليار يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي قتل حتى الآن نحو 250 ألف شخص في كل أنحاء العالم.
وكان من المتوقع أن يجمع مؤتمر المانحين، الذي نظمه كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وكندا والسعودية واليابان وجرى دون حضور الولايات المتحدة، مبلغ 7.5 مليار يورو ستنفق في توسيع عمليات الفحوص وتطوير سبل العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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