مؤتمر المانحين يخصص 7.4 مليار يورو لتطوير وتوزيع لقاح وعلاج ضد كورونا

وقالت فون دير لاين في ختام المؤتمر، الذي عقد عبر جسر فيديو تحت عنوان "الرد العالمي على فيروس كورونا": "أثناء بضعة ساعات فقط قطعنا وعودا بتخصيص 7.4 مليار يورو لتطوير اللقاح والتشخيص والعلاج".

واعتبر المفوضية الأوروبية في تصريحها أن هذه النتيجة "ستمثل انطلاقا سريعا لتعاون دولي غير مسبوق" في هذا المجال.



وسبق أن أعلنت فون دير لاين، خلال المؤتمر، أن الاتحاد الأوروبي سيخصص 1 مليار يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ، الذي قتل حتى الآن نحو 250 ألف شخص في كل أنحاء العالم.

وكان من المتوقع أن يجمع مؤتمر المانحين، الذي نظمه كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وكندا والسعودية واليابان وجرى دون حضور الولايات المتحدة، مبلغ 7.5 مليار يورو ستنفق في توسيع عمليات الفحوص وتطوير سبل العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

