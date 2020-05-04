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حصيلة وفيات فيروس كورونا تتخطى حاجز ربع مليون وفاة في أنحاء العالم

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تخطت حصيلة وفيات فيروس ، اليوم الاثنين، حاجز ربع مليون وفاة في أنحاء العالم.
ورغم اتخاذ حكومات عدة على مستوى العالم قرارات بتخفيف قيود العزل المنزل، ما يزال كابوسا يجثم على المليارات من سكان الأرض، بعد أن أصاب أكثر من 3 ملايين ونصف، وقتل نحو ربع مليون شخص.

يشار الى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.

 

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وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

 

وتجرى حالياً العديد من التجارب المختبرية والسريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان في محاولة لإنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء ملموس حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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