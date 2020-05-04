حصيلة وفيات فيروس كورونا تتخطى حاجز ربع مليون وفاة في أنحاء العالم





ورغم اتخاذ حكومات عدة على مستوى العالم قرارات بتخفيف قيود العزل المنزل، ما يزال فيروس كورونا المستجد كابوسا يجثم على المليارات من سكان الأرض، بعد أن أصاب أكثر من 3 ملايين ونصف، وقتل نحو ربع مليون شخص.

يشار الى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.

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وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حالياً العديد من التجارب المختبرية والسريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان في محاولة لإنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء ملموس حتى الآن.